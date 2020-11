Eesti põllumajandus-kaubanduskoda kutsub toidutootjaid Pääsukesemärki taotlema

Ta sõnul selgus selle aasta kevadel koja tellimusel Kantar EMOR-i korraldatud uuringust, et 68 protsenti Eesti tarbijatest eelistavad Pääsukesemärgiga tooteid ning nendest inimestest omakorda kaks kolmandikku eelistavad Pääsukesemärgiga tooteid alati või mõnikord ka siis, kui need on kallimad ilma märgita toodetest. 86 protsenti inimestest peavad seda usaldusväärseks toidumärgiseks.