«Rahvaalgatus annaks linnavalitsusele võimaluse väärikalt oma otsusest taanduda ning kuju rajamine ära jätta,» selgitas Kristina Libe, kes on koos Jaanika Elgulaga aktsiooni eestvedaja. Rahvaalgatus.ee veebilehel algab allkirjade kogumine teisipäeval ning seletuses on öeldud, et loodetakse koguda vähemalt ühe protsendi Viljandi valijate toetust, sest siis peaks linnavalitsus mittetulundusühinguga Meie Viljandi sõlmitud lepingut kolme kuu jooksul uuesti arutama.