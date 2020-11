Ainsana Jaak Joalale pühendatud mälestusmärgi kavandi konkursile oma töö esitanud skulptor Mati Karmin nentis rahvusringhäälingule antud intervjuus, et viljandlased on pronksist väsinud. Mälestusmärgi kohta tehtud tänavaküsitluses keegi sellist mõtet ei avaldanud. Oli erinevat suhtumist. Mõnele väljapakutud töö meeldis, mõne meelest võiks kauem kavandada, et see parem saaks. Ühes oldi ühel nõul: hea, et pargi korda saab. Kerkis ka küsimus, mitmel korral võis muusik siia esinema sattuda.