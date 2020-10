Politsei otsib Viljandi vallas kadunud Niinat

18. oktoobril kella 22 paiku sai politsei teate, et Viljandimaal Vanamõisa külas lahkus 80-aastane Niina kodust teadmata suunas. Lähedane kirjeldas politseile, et eakal naisel on raskusi mäluga, mistõttu ta võib kõrvalise abita hätta sattuda.