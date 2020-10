Põhja-Sakala valla keskkonnaspetsialist Kärt Linder ütles, et üks põhjuseid, miks kaitse all olevale Sürgavere mõisapargile dendroloogiline hinnang telliti, olid just varesed, kes hirmsat kära teevad ning on mõisahoones tegutseva lasteaia juures atraktsioone ja lapsi täis roojanud.