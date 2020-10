Aktsiaseltsi Scandagra Eesti vilja tootejuht Marge Pähkel ütles, et tänavu on Eestis teravilja kogusaak 1,7 miljonit tonni, millest eksporditakse rohkem kui miljon tonni. «Teraviljakasvatajale on igal juhul hea aasta, sest saagid jäävad kokkuvõttes vaid veidi alla mullusele rekordaastale ning pealegi on saagi eest makstav hind maailmabörsi hinna kerkimisest tulenevalt peaaegu veerandi võrra suurem kui mullu samal kuupäeval,» lisas Marge Pähkel.