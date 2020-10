Pole just harv, et tasulisele ­uudisele sattudes saadetakse ajakirjaniku poole kulmukortsutus või sarkastiline märkus. Maksumüür! Tihti on selline kommentaar ka sotsiaalmeedias jagatud Sakala uudiste all. See on kurb, sest annab alust kahtlustada, et paljud ei suuda hoomata eraettevõtte olemust.