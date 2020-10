Selge on see, et sombused ja põski näpistavalt karged õhtud pole enam kaugel. Aga ka see on omamoodi kihvt aeg. Ja just tänu sügisandidele. Kõrvits, peet, spargelkapsas, naeris ja bataat sobivad ideaalselt tummise püreesupi sisse. Koduaia õunauputuse saab edukalt koogiks vormida.