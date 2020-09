Madalseiklusraja idee autori ja huvikooli õpetaja Peep Tobrelutsu sõnul annab väljakul turnivate laste hulk tunnistust, et uus rada on läinud asja ette ning ka korralikult välja tulnud. «Süda on rahul, sest see, mida ma ette nägin, on olemas,» rääkis Tobreluts.