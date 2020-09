Eesti U-21 vanuseklassi jalgpallikoondisel jätkub valiktsükkel reedel, kui ta kell 19 võõrustab Pärnu rannastaadionil Poola koondist. Nüüdseks on selge, et koondise eest saavad platsile joosta ka need Viljandi Tuleviku klubi mängijad, kes pidid Nõmme Kalju vastu peetud kohtumise järel koroonaviiruse leviku ohu tõttu isolatsioonis viibima – teisipäeval laekunud Tuleviku esindusmeeskonna koroonaproovide tulemused olid kõik negatiivsed.