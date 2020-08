Viljandi haigla lootus piiranguid leevendada kadus, kuigi neid oligi seal juba natuke lõdvendatud. Kui eriolukorra ajal oli haigla lukus, siis viimasel ajal võis haigetele külla minna. Aga vaid 20 minutiks. Et olukord Tartus on pingeliseks läinud, siis on leevendamisplaanid soiku jäänud. Isad ei tohi jälle perepalatis viibida ning peavad kohe pärast sünnitust lahkuma.