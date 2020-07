Päike tõi õnne «Pärimusa» õuele

Sakala küsitles «Pärimusal» inimesi täna pärastlõunal. Jamaica värvides kootud mütsi kandev Meelis Tomson ja tema abikaasa Kersti Tomson olid tulnud Järvakandist. Mõlemad kinnitasid, et on olnud folgifestivali pikaajaline publik ning seega tulid tänavugi. «Oleme igal aastal käinud ja see fantastiline õhkkond tõmbab magnetiga. Siin kohtame alati oma tuttavaid kõikjalt Eestist,» rääkis Meelis Tomson. «Asjaolu, et suurt festivali ei ole, mind ei häiri, tore, et ettevõtmine üldse toimub ja traditsioon jätkub. Ilus ilm rõõmustab meid samuti. Järvakandis ladistas terve öö vihma sadada, tulime päikest otsima ja selle siit leidsimegi.»

Kersti Tomson lausus, et kontserdil on ääretult hea muusika. «Terve tänane päev on mõnusalt nostalgiline ja tore. Puhas kuld.»

Naine sõnas, et ainus asi, millest ta puudust tunneb, on see, et traditsioonilist ägedate mustritega lavakujundust tänavu ei ole.

Anneli Tarkkonen ja Kimmo Lehti olid saabunud Soomest Turust. Mees ütles, et ta on Viljandi folgil esimest korda, aga mulje on hea. Anneli Tarkkonen sõnas, et on folgil käinud varem 13 korda ega tahtnud ka «Pärimusa» vahele jätta. «Tundub, et valisime õige päeva: eile ladistas vihma, aga täna on mõnus päike,» sõnas ta. «Kuulasin «Pärimusa» eile Klassikaraadio vahendusel ja selles vihmas oleks siin jube olnud, aga nüüd on väga mõnus,» lisas naine. Ta avaldas lootust, et järgmisel aastal tuleb taas traditsiooniline folgifestival.

Viljandlane Ants Kast arvas, et kontsert on ilus. «See on särav pärl suvesse, muid ilusaid kontserte ju sel suvel Viljandis ei toimugi,» kõneles mees.

Tallinnast saabunud Vello Tamm oli samuti väga rahul, ta kiitis vaadet ja atmosfääri. «No siin on ju järvele miljonivaade ja siinsetel noortel esinejatel on üllatavalt palju energiat. Ise olen vana folgil käija, ausalt öeldes on tänavu üllatavalt vähe rahvast,» sõnas pingil mõnulev mees. Ta kiitis Kukerpille nende tuntud headuse eest ja sõnas, et loodab palju õhtul üles astuvalt Puuluubilt.

Liis Getlin Kala Viljandist oli festivalil lapsevankriga. „Mulle meeldib siin väga ja praeguses olukorras on täiesti mõistetav, miks suurt festivali ei tehtud. Mulle on pärimusmuusika väga hingelähedane, valitud on väga head ja huvitavad artistid. Mulle sellisest väiksemast kontserdist täiesti piisab, ei peagi igal aastal suurt festivali olema. Siin on väga ägedad vahepalad ja hästi üles ehitatud kontserdid,» kõneles Kala.

Tiina Kübar Viljandist nentis, et ehkki ettevõtmine näib natuke säästufolgi moodi, meeldib see talle väga. «Eks aeg ole selline, et tuleb kompromisse teha. Ma olen folgil pikalt käinud ega tahtnud tänavugi puududa, selle kõrval olen lapsedki suureks kasvatanud. Ilm on täna suurepärane ning see on peamine. Eile kodus olles mõtlesin küll, et vaesed folgilised,» rääkis ta.

Abikaasaga Tartust saabunud Peeter Kari ütles end samuti olevat pikaaegne folgifestivali külastaja ning avaldas rõõmu, et tänavugi seda melu nautida saab. «Jälgisime ilmateadet ning selle järgi tulimegi laupäeval. Olen väga rahul, sest fiiling on siin vägev. Kui varasematel aastatel kuulasime valitud kontserte, siis tänavu vaatame kogu päeva algusest lõpuni ära,» lausus ta.

Harjumaalt saabunud noor naine Ann-Liis Säärits kiitis head aurat ning rahulikku õhkkonda.

Folgipealik Ando Kiviberg ütles, et kontserdid on sujunud üle ootuste hästi. «Paljud sõbrad ütlevad, et siin on algusaegade õigeid võnkeid ja energiat. Vaatame, kuhu see kõik lõpuks välja veab,» rääkis ta. «Olen tänulik fännidele, kes kõigest hoolimata kohale on tulnud. Sporditermineid kasutades on lipp kõrgel hoitud ja eesti pärimusmuusika au kaitstud. Siit on hea edasi minna,» kõneles Ando Kiviberg.

Õhtune kava

Kell 19.30 Puuluup

Kell 21 3-4!

Kell 22.30 Trad.Attack!

Kell 00 Untsakad