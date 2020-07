Lõuna-Eesti derbis võimutsesid kollased

Kogu käimasoleva hooaja vältel on Tuleviku peatreener Sander Post juurutanud ning lihvinud Premium Liiga meeskondade seas ainuomast mängustiili, mis näeb ette territoriaalse ning pallivaldamise initsiatiivi kohati täielikku loovutamist vastasele, et nood ründama meelitada, et seejärel üle keskjoone jõudnud oponendi positsioonirünnakute ajal paljastuvad nõrgad kohad nende kaitseliinis oma kliiniliselt täpsete ja surmavalt kiirete rünnakute sihtmärgiks võtta. Üha õlitatumalt sujuv mängujoonis on toonud edu: Viljandi kollasärgid on võtnud kolmandiku peale jõudnud hooaja vältel väärtuslikke tippklubide skalpe ning olnud selgelt tugevam enamikus otseste konkurentidega peetud mängudes.