Kallis Aarne! Mul on suur mure. Olen värske Viljandi linnapea ega oska otsustada, kuhu peaks ehitama Viljandi veekeskuse. Kas see võiks olla järve ääres, Ugala juures, kesklinnas või hoopis kusagil mujal? On selge, et linnarahvas vajab sellist asja. Aga kuhu, selles on küsimus. Muidu hakkaks kohe ehitama.