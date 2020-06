Kangilaski rääkis, et tema meelest tundus ehituse tõttu just praegu õige aeg kaaluda mälestuskivi tõstmist teise kohta ning ta alustas kohe koostööd Memento kohaliku juhi Ene Juurikuga, et talle oma ideed esimesena tutvustada. Linnakunstnik kinnitas, et kui represseeritud pole kivi nihutamisega nõus, jääb see praegusele kohale, sest mingit survet kivi äraviimiseks ei ole.