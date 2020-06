Lihulas inimesi tapnud ja raskelt haavanud mehe vabanduskiri läheb vähestele korda. Kui üldse kellelegi. Ei ole vahet, kui siiralt on need laused mõeldud. Tegu oli lihtsalt sedavõrd õudne, et sõnadega seda ei silu. Lihula inimesed on meedia vahendusel ennast üsna selgelt väljendanud ja teada andnud, et mingit andestamist pole mõtet oodata.