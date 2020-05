Tegu on «Tarvastu Karika» 2. etapiga. Võistluste korraldaja Peeter Peek märkis, et pealtvaatajaid seekord raja äärde lubada kahjuks veel ei saa. Võistlejal on lubatud kaasa võtta kaks mehaanikut ning terve päeva kehtib rangelt 2 + 2 reegel.