Tellijale

Kui enne eriolukorra algust teadis haigla juhatuse esimees Priit Tampere, et osa ehitamiseks vajalikust rahast on kindlasti puudu, siis tekkinud oludes on ehitushindade muutumine teadmata. Siiski on põhjust arvata, et hinnad langevad ja olulisel määral.