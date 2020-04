Noorkanad lõppesid müügiringil enne Viljandit

Tellijale

Marko Evestus osaühingust Talumunad ütles, et neljapäevasel müügiringil jõudsid nad soovijate vajadusi rahuldada Võhmas, Olustveres, Suure-Jaanis, Kõos, Kolga-Jaanis, Leies ja Tänassilmas, esimestena jäid ilma Saarepeedi inimesed ning tulevastest munejatest pidid suu puhtaks pühkima viljandlased ja Lõuna-Viljandimaa rahvas.

Marko Evestus tõdes, et kriis on inimeste ostuhuvi suurendanud. "Reisimisest ja filmivaatamiseks tühjaks jäänud aega on vaja kuidagi sisustada ja osa teeb seda nüüd kanu kasvatades," lausus ta.