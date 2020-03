Tellijale

Koroonaviirushaiguse suurim riskirühm on eakad. Kui üldiselt on antud eakatele soovitus kodus püsida, siis hooldekodudes on isolatsioon vaat et täielik. Rohkem kui nädalapäevad pole sinna lubatud külalisi ja isegi pakke ei tohi saata, mitu hooldekodu oli juba varem gripi tõttu suletud. Ainsad inimesed, kellega hooldekodu elanikud saavad näost näkku suhelda ja kes nende eest hoolitsevad, on sealsed töötajad.