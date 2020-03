Sünde saab registreerida elektrooniliselt

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on oluline, et uut teenust kohe kasutama hakataks. "Praegu on eriolukorra tõttu viidud kõik linnavalitsuses kohapeal osutatavad teenused miinimumini, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Mul on hea meel, et sünni elektrooniliselt registreerimise teenus sai valmis just nüüd. Noored vanemad ei pea oma vastsündinuga enam raekotta tulema, vaid saavad kogu asjaajamise tehtud elektrooniliselt," rääkis linnapea.