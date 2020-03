Paalalinna Maksimarket oli Viljandi tarbijate ühistu üks kahest esimesest kauplusest, mille töötajad said kaitseks visiirid.

Viljandi Tarbijate Ühistu turundusjuht Kristo Mägi ütles, et esimene partii neid maske saabus Paalalinna Maksimarketisse ning Kõpu kauplusesse esmaspäeval. Tema sõnul on ühistul 24 kauplust ning kõik need peaksid samasugused kaitsevahendid saama teisipäeva jooksul.