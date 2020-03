Tellijale

Ma olen frustreerunud ja ärritunud ning soovin, et see košmaar otsa saaks. Maailma lõpp see küll pole, aga pausile on maailm siiski pandud. Ma loodan, et mul on veel aasta pärast töö, aga paar mu sõpra on juba koondamisteate saanud. Mida nemad tunnevad, ei oskagi ette kujutada. Püüan neid mõista.