Viljandimaa püsib nakatunud õpetajast hoolimata statistikast puhtana

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar selgitas, et statistikas kajastuvad need piirkonnad, kus proovid on võetud. "Näiteks kui inimeselt võetakse Tartumaal proov, aga ta ise elab Viljandis, siis on selline olukord, et meie tabelis ongi ta Tartumaal. See näitab kohta, kus see haigus diagnoositi, aga ei näita elukohta," lisas ta. Saare sõnul käib praegu arutlus selle üle, mida saaks teha, et statistika oleks maakonniti õige, kuid neil pole õigust rahvastikuregistrile ligi pääseda ja inimeste koduseid aadresse välja võtta. "Seetõttu me avaldame infot nii," lisas ta.

Viljandimaal diagnoosi saanud õpetaja kohta ütles Simmo Saar, et antud juhul informeeris õpetaja oma tööandjat sellest ning ka Viljandi kohalikud omavalitsusjuhid on olukorraga kursis. "Meil on ta statistikas positiivse proovina, mis on antud teatud kohas," täiendas ta.

Viljandi gümnaasium saatis neljapäeval kell 13 õpilased koju, sest kahtlustati koroonaviirusega nakatumist ühel kehalise kasvatuse õpetajal, kes oli käinud ka spordikeskuses õpetamas. Ehkki koolimaja suleti juba neljapäeval ja reedel näitas analüüs, et õpetaja on tõepoolest nakatunud koroonaviirusega, ei olnud Viljandi linnavalitsus spordikeskuse sulgemise otsust teinud ega sealseid töötajaid, treenijaid ja kohviku kasutajaid hoiatanud, sest ametlikku infot nakkuskahtluse kinnitamise kohta ei olnud abilinnapea Janika Gedvili sõnul raekotta jõudnud. Viljandi linnavalitsuse pressiesindaja Johan-Kristjan Konovalovi teatel sai laupäeva hommikul linnavalitsus terviseametilt kinnituse, et sellelt õpetajalt võetud koroonaviiruse proov osutus positiivseks. See oli esimene terviseameti ametlik kinnitus positiivse proovi kohta siit kandist, kuid väljastatud statistikas Viljandimaad siiani ei kajastu.

Ühtlasi märkis Konovalov laupäeval, et viimastel päevadel spordihoones viibinud, kuid nakatunuga mitte kokku puutunud inimestel ei ole vaja nakkusohtu karta ja linnavalitsus otsustab esmaspäeva hommikul, kas spordihoone jääb suletuks ka edaspidi.

Terviseameti viimase pressiteate kohaselt on tänaõhtuse seisuga Eestis koroonaviirusesse nakatunud 171 inimest, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1133 COVID-19 testi. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus praegu terviseameti, Tartu ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla laboris.