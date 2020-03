Herol Riiberg naaseb Tulevikku

Tellijale

Riiberg esindas Viljandi Tulevikku ka 2017. ja 2018. aastal. Mõlemal korral liitus ta klubiga suvise üleminekuakna raames pooleks aastaks. 2017. aastal lõi ta Tuleviku eest kuus väravat ja andis neli väravasöötu, aasta hiljem skooris ta neljal korral ning jagas kaheksa väravasöötu. Võimalik, et just tema oli see, kelle väravate toel õnnestus meeskonnal esiliigasse langemist vältida.