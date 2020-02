Vaba mõte. Taevalik põrgukuumus

Täna tahan ma teile rääkida saunast. Miks? Sest saun on minu religioon. Me kõik vajame ju paika, mis pakuks lunastust ja kingiks vaimujõudu. Ning kuigi selles lava ja tuliseks aetud kividega ehitises valitseb põrgukuumus, on just see mulle omamoodi palvela, kus ma nii välimise kui seesmise puhastuse läbi teen.