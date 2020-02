Filmiarvustus. Hollywood jõudis Paunverre

Tellijale

Te võite mu nüüd pilkudega tappa või hangudega sõelapõhjaks torkida, aga ma ütlen, et see oli Paunvere saaga kõige parem kinotükk. Muidugi, klassika jääb klassikaks isegi siis, kui see üle selja jooksvaid õudusejudinaid tekitab. Aga kui ma oleksin praegu lutsusüütu teismeline ja mulle kõik neli filmi korraga vaatamiseks nina alla pistetaks, oleks «Talve» kindel võitja. Kas või juba sellepärast, et keegi ei kuritarvita viiuleid ning Algus on tavapärase möhh-lõpu asendanud stiilselt hollywoodliku finaaliga.