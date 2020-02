Muuseum ootab mälestusi kingitustest ja kelladest

Viljandi muuseumi pressiteates on kirjas, et esimese teema all palutakse meenutada kingitusi ja kingiga seotud toiminguid eri ajastutel ja tähtpäevadel. "Kingituse tegemine on tähtis osa meie kultuurist. Sellega saab väljendada erinevaid tundeid: armastust, austust, tänulikkust, kiindumust," kirjutatakse teates. Valik saadetud mälestusi ilmestab Viljandi muuseumis 2020. aasta lõpus valmivat näitust.

Teema "Minu esimene kell" on seotud tänavuse muuseumiööga. Kodanikel palutakse kirjutada mälestus meeldejäävatest hetkedest esimese kella, kellakeeramise, kellatundmise või kellaheliga. Saabuvaid mälestusi esitletakse 16. mail muuseumiööl, mille teema on "Öös on aega".

Huviline võib kirjutada mõlemal teemal või valida endale südamelähedasema. Oodatud on ka ilmestavad fotod, mis soovi korral tagastatakse pärast koopia tegemist. Tööd saates paluvad Viljandi muuseum ja Eesti genealoogia seltsi Viljandi osakond lisada autori kinnitus, et muuseum võib saadetud tekste ja fotosid avaldada trükis või kasutada neid muul moel muuseumi tegevusest lähtudes, sealhulgas näitustel ja haridusprogrammides. Lisaks palutakse kingituste teemal kirjutajatel märkida, kas nad on valmis kirjeldatud eset näitusele andma. Esemed tagastatakse pärast näituse lõppu veebruaris 2021 ning kõiki saabunud materjale hoiustatakse Viljandi muuseumis.