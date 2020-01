See Bondi-filmi pealkiri meenutas end, kui teatati, et edaspidi kutsetunnistuseta treenerid sportlase eduka esinemise korral enam riiklikke auhindu ei saa. Niisuguseid treenereid pole palju, pigem on neid väga vähe, sest näiteks spordikoolis on laste juhendamiseks eriharidus või selle omandamine nõue elementaarne.