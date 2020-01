Viljandlased aitasid käsipallikoondise EM-i valikturniirile

Eesti käsipalliliidu kodulehele lisatud teates on kirjas, et meeste käsipallikoondis pidas täna Põlvas maha korduskohtumise Luksemburgi koondise vastu ning kindlustas kahe mängu kokkuvõttes koondtulemusega 69:53 koha 2022. aastal aset leidval Euroopa meistrivõistluste valikturniiril. Tänase mängu võitis Eesti skooriga 31:20.

Liidu kodulehele lisatud teates on kirjas, et Eesti koondis läks kordusmängule samas koosseisus nagu neljapäeval peetud esimeses kohtumises, kuid väravasuul vahetas meie peatreener Tomas Sivertsson Rasmus Otsa kodupubliku lemmiku Eston Varuski vastu, kes tegi käsipalliliidu andmeil suurepärase mängu. Luksemburgi peatreener Nikola Maleševic oli 16 mehe seas teinud kaks vahetust.

Eesti peatreener Sivertsson rääkis käsipalliliidu kodulehele lisatud teates, et on meeste üle õnnelik ja uhke. "Õppisime esimesest mängust ja oleme kogu aeg vaikselt arenenud. Oli väga meeldiv näha, kuidas mängijad nautisid koondise esindamist võimsa Põlva publiku ees. Nüüd on meil ees kaks laagrit aprillis ja juunis ning loodetavasti saame EM-i valikmängudeks veel paremaks," ütles ta.