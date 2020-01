«Ehk sooviksite sellest toredast naisest persoonilugu teha? Tal on hästi põnev elu ja palju huvitavat rääkida.» Hääl telefonis on reibas ja entusiastlik. Vastuse peale «Aitäh pakkumast, kindlasti on ta tore naine, kuid meil on ikkagi Viljandimaa leht, tema aga on Paidest» teatatakse: «Nojah, aga üks Viljandimaa puha. Teil seal nii ilus süda ka sümboliks.»