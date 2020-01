Tellijale

Vabariigi aastapäeval on Viljandia kavas mitmesuguseid üritusi. Linnavalitsus kavandab tavapärast programmi, kus oma koht on iseseisvusmanifesti ettelugemisel, jõustruktuuride väljanäitusel ning ka linna preemiate jagamisel, mis seekord leiab aset Sakala keskuses. Õhtul, kui linna programm on lõppenud, algab pidupäeva lõppvaatus Ugala teatrimajas, kus vabariigi president Kersti Kaljulaid võõrustab ligi tuhandet külalist.