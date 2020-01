Tellijale

Linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder ütles oma kõnes, et möödunud aasta jooksul on Viljandis palju korda saadetud.

"Kui me mõtleme 2020. aastale, siis jätkub Viljandi avaliku ruumi kujundamine, plaanid on suured," kõneles Seeder. "Võib julgelt öelda, et käes on parimad aastad 736-aastase Viljandi ajaloo jooksul. Viljandlased ei ole kunagi nii hästi elanud kui praegu ning võib-olla kunagi pole olnud nii kiiret arengut kui viimastel aastatel."