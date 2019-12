Uuest aastast tegeleb riiginõuetega maksu- ja tolliamet.

«Alates 1. jaanuarist toimub kogu arvestus ja töö maksu- ja tolliameti kui süsteemi vastutava kasutaja juures ning riiginõuete ülesande täitmiseks annab riigi tugiteenuste keskus üle kaheksa töötajat. Kogemuslik teave riiginõuetest liigub ühest asutusest teise ning on võimalik saavutada suurem sünergia koostoimimisest MTA teenistujatega, senine süsteem on tähendanud sagedast kirjavahetust asutuste vahel, MTA koosseisus on võimalik jätkata arendusi riiginõuete menetluse tõhustamiseks,» ütles riigi tugiteenuste keskuse peadirektor Tarmo Leppoja.