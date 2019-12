Esindusmeeskonna komplekteerimine käib täie hooga

Lõppenud hooajal Tulevikule kõrgliiga seitsmenda koha toonud meeskonnas põhiraskust kandnud tuumikuga on jätkamise suhtes kokkuleppele jõutud. Praeguse seisuga on kindlalt meeskonnast lahkujad vaid kõrgliiga karjääri lõpetanud ründaja Indrek Ilves ning kaks laenulepingu alusel Tulevikku esindanud Tallinna mängijat: FCI Levadiast laenul olnud poolkaitsja Vladislav Zanfirov ning FC Flora väravavaht Ingmar Krister Paplavskis. Samuti otsustati uut lepingut mitte pakkuda Benini ääreründajale Romeo Da-Costale.

Mutle sõnul on läbirääkimiste lõpufaasi jäänud paar-kolm oma mängijat, kellega loodetakse veel selle nädala lõpuks kokkuleppele saada; lisaks oodatakse ettevalmistusperioodiks Viljandisse katsetele mitut uut välismängijat. Kõneks on olnud ka mõne Eesti mängija katsetele tulek.

Ka kinnitas Mutle, et käed on löödud kahe Eestis hästi tuntud mängijaga, kelle meeskonda toomise kohta peatreener Post juba mõne nädala eest Tuleviku „Taskuhäälingu“ saates konkreetse vihje andis.

“Jah, nendega on asjad paigas,” kinnitas klubi juht. “Lähemat infot anname uue nädala algul. Võin kinnitada, et need on Viljandi jalgpallisõpradele väga rõõmustavad ja Eesti vutiüldsusele kindlasti heas mõttes šokeerivad uudised, mille sündimiseks nägime ränka vaeva. Rõõmu teeb siinjuures ka see, et mõlemad kõnealused liitujad olid ise väga motiveeritud Viljandisse tulema ning meie mõtted ja vaated klappisid hästi, mistõttu mehed hindasid kõrgelt ka meie pingutusi, mida pidime nende kaliibriga mängijate siia toomiseks tegema.”