Cleveron katsetab meie teedel kaugjuhitavat autot

Arno Kütt, kas see on Cleveronile tavapärane, et tiitleid sajab sisse uksest ja aknast?

Ei ole ta nii tavaline midagi ja eks need ole eri asjad ka. Pinksivõistlus on idufirmadevaheline. Robotkulleriga oleme juba üle paari aasta tegelnud ning tunnustus näitab, et liigume õiges suunas ja sellesse usutakse. Viimase nelja aasta jooksul, mille põhjal see kasvukonkurss oli (maailma suurima konsultatsioonifirma Deloitte korraldatav tehnoloogiaettevõtete kasvu järgi pingerivvi seadmine – toimetus), on meie müügikäive suurenenud 1800 protsenti. Seda, kui suur see kasv oli, lugesin ma ka ise uudisest.