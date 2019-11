Cleveron võitis teisi idufirmasid

Head sportlikku vormi näidanud tarkvarafirma Bolt kaasasutaja Martin Villig kinnitas, et turniiri tase oli väga kõrge ning mängiti kirglikult, kuigi tegu ei ole üdini tõsimeelse ettevõtmisega: «Lauatennis on Bolti kontoris populaarne ja huumoriga võttes on pinksipall isegi Bolti logo peal. Tarkvaraettevõtetes on enamik töid ju istuvat laadi. Seetõttu kutsume idufirmade asutajaid ja töötajaid igapäevase raha kaasamise ja müügikäibe kasvatamise kõrval kord aastas üksteisega mõõtu võtma vahval sportlikul võistlusel.»

LIFT99 turundusjuht Kadri Barclay lisas, et Eesti startup-i sektoris on väga põnevad ajad. «Eestlaste teadmised ja oskused on maailmas hinnatud ning me teeme oma tööd suure pühendumuse ja hingega. Bolt tegutseb 35 riigis ning on turuliider Aafrikas ja Ida-Euroopas; Cleveron tegutseb Ameerikas, Euroopas ja Okeaanias ning paigaldas just oma esimese pakiroboti Dubaisse; LIFT99 laienes kevadel Kiievisse ning kohe avame oma teise pinna Tallinnas Fotografiska hoones, kuhu esimesed tiimid saavad juba 3–4 nädala pärast sisse kolida. Me oleme kogukonnana pika tee maha käinud ning seda tasub aeg-ajalt meelde tuletada, kokku tulla ja tähistada. Miks mitte ühe sõbraliku pingpongiturniiriga,» põhjendas LIFT99 turundusjuht turniiri sünnilugu.