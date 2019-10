Cleveroni robotkuller võitis maineka auhinna

Võidu saanud robotkullerit esitles Cleveron möödunud aasta novembris Tallinnas konverentsil "Robotex Internationali Generation R". Isesõitev robotkuller automatiseerib kojuveo viimast etappi, viies e-poest tellitud paki kliendi isiklikku pakiautomaati, ilma et klient ise peaks kodus kullerit ootama. Cleveroni kontseptsiooni teeb teiste seas ainulaadseks see, et lahendatud on viimase miili kõige keerulisem, paki kätteandmise moment: robot paneb kauba ise kodupakiautomaati.