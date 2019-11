Nagu seisab pressiteates, tähistatakse selle väljapanekuga veerandsaja aasta möödumist rahvusliku käsitöö osakonna esimese, talukujunduse ja rahvusliku käsitöö õppekava avamisest. Selle õppekava ümber on kasvanud rahvuslikke käsitöötraditsioone ja -oskusi uuriv ning arendav osakond, kus saab lisaks tekstiiliga seotud käsitöövaldkondadele õppida rahvusliku ehituse ja metallitöö erialal ning pärandtehnoloogia magistrikaval.

Ärkamisajal hoogu saanud rahvuslikkuse otsingud ilmnesid kiiresti ka materiaalses kultuuris. Ekspositsioon annab ülevaate meie praegusi arusaamu kujundanud protsessi olulisematest ajaloolistest etappidest ja mõjutajatest ning näitab, kuidas rahvusliku käsitöö osakond tänapäeval pärandit mõtestab. Esindatud on rahvuslikkuse otsingud ehituskunstis, metallikunstis, tekstiilis ja pärandtehnoloogias. Näitusel saab lisaks illustreeritud ajaloolisele ülevaatele näha esemeid, mis peegeldavad rahvuslikkuse tõlgendusi tänapäevasel viisil.

«Esemelisel kultuuril on väga oluline roll meie identiteedi kujunemisel,» ütles pressiteate vahendusel rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsin. «Kuigi nõukogude ajal kasutati rahvuslikku vormikeelt poliitilistel eesmärkidel, muutus see taasiseseisvuse ajal pigem kultuuri küsimuseks. Selles tuules loodi ka Viljandi kultuuriakadeemias mitmeid rahvusliku ainesega tegelevaid õppekavu. Kahjuks on viimastel aastatel rahvuslikkuse küsimused muutunud kahetsusväärselt poliitiliseks.»