Mulgi valla abivallavanema Dmitri Orava sõnul soosib praegune ilm teetöid igati ja need on jõuliselt edasi liikunud. Üheksasentimeetrine kiht asfalti on tänavale maha pandud ning kohalikud elanikud on kaua oodatud uut teekatet kojupääsemiseks juba proovida saanud. Enne 29. novembrit kaetakse tänav veel ka teise, viiesentimeetrise asfaldikihiga. Pärast seda pannakse kohale liiklusmärgid ning tehakse korda mahasõidud.