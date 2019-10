Hokiklubi abikapten Eve Elken ütles, et südapäeval alanud ja kolm tundi kestnud üritus läks korda ning kohal käis palju rahvast, ligikaudu sada inimest. «Oleme rahul, kõigil oli lõbus,» lausus ta.

Elken lisas, et samasugune üritus on Viljandis kavas 26. oktoobril, aga siis juba jäähallis, mis on tolleks ajaks värske jää saanud.