Viljandi linna delegatsioon on sel nädalal Saksamaa sõpruslinnas Ahrensburgis, et tähistada 30 aasta möödumist sõpruslepingule allakirjutamisest.

Viljandi linnavalitsuse välissuhete spetsialist Mari Moorats ütles, et lisaks viljandlastele viibivad sakslastel külas teisedki Ahrensburgi sõpruslinnade esindajad. Hispaanias on ahrensburglastel sidemed loodud Espluguesi, Austrias Feldkircheni ja kodumaal Saksamaal Ludwigslustiga.

Viljandi linnapea Madis Timpson tänas pidulikul vastuvõtul Ahrensburgi linna ja inimesi abi eest, mis on viljandlastele aastate jooksul osutatud, praegu on Viljandi aga ise see, kes aitab teisi.

«Eks see tee südame ikka soojaks küll, kui täiesti võõrad inimesed tulevad juurde ja kiidavad siiralt meie esinejaid,» ütles Timpson. «Ma arvan, et niisugused külaskäigud peaksid olema noortele inimestele võimaluseks, kuidas kontakte luua.»

Ahrensburgis on 31 700 elanikku, see asub Saksamaa põhjaosas, kuulub Schleswig-Holsteini liidumaa alla ning on Stormarni kreisi suurim linn. Linnaõigused anti Ahrensburgile 1949. aastal. Linna sümbol on renessanss-stiilis loss, mis kuulub Schleswig-Holsteini tähtsamate ehitiste hulka.