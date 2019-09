Viljandi käsipallimeeskond alustas uut hooaega võidukalt

Viljandi võistkonna peatreener Marko Koks ütles eile Vikerraadiole antud intervjuus, et meeskond on hooajaks hästi valmistunud ning loodab taas medaliheitlusse sekkuda. Ehkki võistkond on väga noor, on paljud poisid mullusega võrreldes siiski veidi kogenumad.