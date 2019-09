Pühapäeval saab tutvuda päästjate tööga

Mustla komando juhi Ruttar Ronimoisi sõnul arvestab komando külaliste soovidega. "Räägime tuleohutustest ja sellest, millist andurit valida. Kindlasti tuletame meelde, et hädaolukorraks peab alati valmis olema ja kodudes peaksid olema varud: nii vett ja toitu kui ka tuletikke ja patareisid. Hädaolukorraks valmisolek on üks uuemaid teemasid, millest peab rääkima," ütles Ronimois.

Lastele tuletatakse meelde, mida tulekahju korral teha ja kuidas seda ennetada. "Lastega on lihtne – neid huvitavad alati tehnika, tuled ja viled," nentis Mustla komando juht.

Kui palju külalisi võib tulla, ta ennustada ei osanud. "Mustla on väike koht, suurt külastatavust ei näe. Eelmisel aastal käis avatud uste päeval siin vaid kaks peret," ütles Ronimois.

Avatud uste päev on Lõuna-Eesti päästekomandodes 8. septembril kella 13–16. Oodatud on kõik, eriti aga pered koos vanavanematega, kes on ohtudest sageli haavatavamad ning kellele nõuanded ja abi alati ära kulub. Igas komandos loositakse külaliste vahel välja tulekustutustekk.