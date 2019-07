XXVII Laulu- ja XX tantsupidu «Minu arm» toimub Tallinnas. Et pidu jõuaks ka nendeni, kellel ei ole võimalik pealinna sõita, otsustati suurte ekraanide abil laulu- ja tantsupidu igasse maakonda viia.

Viljandi lauluväljakul on algusega kell 11.30 kavas XX üldtantsupeo salvestuse ühisvaatamine ja kell 14 hakatakse jälgima XXVII üldlaulupeo otseülekannet.

Tarvastu kirikus 25. augustini tekstiilikunsti näitus: Ene Pars «Eesti triibukood». Kirik on avatud R–P kella 12–17.

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu». 15. juunini on avatud näitus «Katsetused paberil», autorid Veera Lauk ja Meelik Mälksoo. Laidoneri plats 5c.