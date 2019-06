Pühapäeval salvestatakse Karksi-Nuia kultuurikeskuses „Selgeltnägijate tuleproovi“

Internetiportaali Vikipedia andmetel on "Eesti selgeltnägijate tuleproov" TV3 (2008. ja 2009. aastal Kanal 2) tõsielusari, kus võistlevad selgeltnägijateks peetavad inimesed Eestist ja mujalt. Auhind võitjale on kristallkäsi ja 5000 eurot. Kasutatakse "Psychic Challenge'i" formaati, mille alusel tehakse saateid üle maailma: Ameerika Ühendriikides ("America's Psychic Challenge"), Aserbaidžaanis ("Ekstra hiss"), Venemaal ("Битва экстрасенсов"), Kasahstanis ("Qıl köpіr"), Leedus ("Ekstrasensų mūšis"), Lätis ("Ekstrasensu cīņas"), Ukrainas ("Битва екстрасенсів"), Austraalias ("The One").