Juhan Muks väärib monumenti

Juhan Muksi elu ja loomingut uurinud Tiiu Männiste ütles, et ehkki Muks juhendas vanemas heas ka harrastajaid, ei meeldinud talle, kui harrastuskunstnikud pidasid oma töid heaks, kui need seda polnud.

Näitus «Vue de la fenêtre» («Vaade aknast») on ajutine, see on Kondase keskuses vaadata 1. septembrini. Näituse avamisel kõlas aga paaril korral mõte, et väljapandud teoste autor Juhan Muks väärib rohkem tähelepanu. Talle tuleks püstitada monument.