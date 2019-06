Intellektipuudega inimesed kutsuvad spordipäevale

Vinger on päevakeskus, kus igal tööpäeval tegutsevad üheskoos intellektipuudega inimesed alates 18. eluaastast. Seal juba üle kuue aasta tegevusjuhendajana töötanud Merle Aren rääkis, et enamik kliente elab kodus ning vanemad toovad nad Vingerisse seniks, kuni nad on ise tööl. «Inimesi määrab siia sotsiaalkindlustusamet ja igapäevaselt veedab oma aega siin 15–18 klienti.»