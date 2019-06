Hansapäevade programmijuht Jaanus Kukk ütles, et hansapäevad on üha vähem kostüümi- ja stiilipidu, kuid ta ei näe selles probleemi. "Me kõik muutume ja eelkõige teeme seda pidu Viljandi inimestele. See on neile märk, et nüüd on suvi käes."