Viljandimaal ootab toetust 1961 mesilasperet

2019. aastal esitas PRIA põllumajandusloomade registrile oma andmed 1911 mesinikku. Mesilaspere ehk TARU toetust sai sel aastal taotleda esimest korda ning seda võimalust kasutasid 1385 mesinikku üle Eesti. Keskmiselt on ühel mesinikul, kes raha küsisid 21 mesilasperet. Suurimad Eesti mesilad on 100–200 taruga.

Alates 2019. jaanuarist on registrit teavitanud mesilaste pidamisest 331 uut mesinikku, kellel on 458 mesilat 3400 mesilasperega.

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin avaldas heameelt selle üle, et üha enam mesinikke on oma mesilad registrisse kandnud. „Mesilate asukohtade teavitamine on vajalik selleks, et põlluharijad saaksid vältida mesilate lähistel asuvate põldude pritsimist mesilaste korje ajal. Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris, kui mesinik on andnud nõusoleku nende avaldamiseks, annab võimaluse mesinikul kaitsta mesilasperesid taimekaitsevahendite kasutamisest tekitatud võimalike kahjustuste eest. Andmed võimaldavad veterinaar- ja toiduametil korraldada mesilaste haiguste ennetamist ja seiret,“ rääkis Levin.